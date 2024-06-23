Четверо наших игроков в настольный теннис отправились в Якутск

Азербайджанские игроки в настольный теннис примут участие в спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут в Якутске (Россия).

Как сообщает İdman.biz, нашу страну будут представлять 4 спортсмена на соревнованиях, в которых примут участие спортсмены 2009-2010 годов рождения.

Под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Сабины Азизли за победу будут бороться Шабнам Мансурова, Хадиджа Эйлазова, Тунар Багиров и Угур Назарлы. На турнир, который стартует 25 июня, также была приглашена международный судья Хаяла Гиясова.

Отметим, что спортивные игры «Дети Азии» завершатся 7 июля.

İdman.biz