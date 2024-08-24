Цифры паралимпийских соревнований в дзюдо

147 спортсменов из 43-х стран примут участие в соревнованиях по дзюдо на Паралимпиаде в Париже.

Как сообщает İdman.biz, такие цифры приводит Международная федерация дзюдо.

Турнир пройдет 5-7 сентября на арене «Марсово поле», которая во время Олимпиады принимала состязания по дзюдо и борьбе. Награды будут разыграны в 16-ти весовых категориях.

Отметим, что на Играх Азербайджан в соревнованиях паралимпийцев-дзюдоистов будет представлен тремя спортсменами - двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев (J1, +90 кг), Хатира Исмиева (J1, +70 кг) и Дурсадаф Керимова (J2, +70 кг).

İdman.biz