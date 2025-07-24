Американские пловцы отравились перед чемпионатом мира в Сингапуре

Значительная часть мужской сборной США по плаванию получила пищевое отравление во время тренировочного сбора на Пхукете (Таиланд), сообщает SwimSwam. Инцидент произошел за несколько дней до старта чемпионата мира в Сингапуре, передает İdman.biz.

По информации источников, близких к команде, около десяти пловцов были слишком слабы, чтобы вылететь вместе с остальной частью делегации, и остались на Пхукете. Изначально вся команда должна была отправиться в Сингапур утром 22 июля — за пять дней до начала соревнований по плаванию.

Часть спортсменов, у которых симптомы либо не проявились, либо уже пошли на спад, всё же вылетела в Сингапур. Однако и среди них начали фиксироваться случаи ухудшения самочувствия.

Медицинский штаб рекомендовал оставшимся пловцам заказывать еду по меню, избегать блюд со шведского стола и отказаться от употребления овощей. Ожидается, что они присоединятся к сборной в Сингапуре в ближайшие дни.

Сборная Великобритании, разместившаяся на том же курорте, по предварительным данным, также столкнулась с аналогичными случаями заболевания.

Соревнования по плаванию на чемпионате мира–2025 стартуют 27 июля.

İdman.biz