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Стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех"

Плавание
Новости
2 Июня 2024 15:47
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Стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех"

В Баку стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» между странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств.

Как сообщает İdman.biz, церемония прошла во Дворце водных видов спорта Баку.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев, руководитель управления Министерства спорта Турции Хакан Бебек, специалист по молодежи и спорту из Турции Наиль Полат.

Перед церемонией состоялся парад участников соревнования. Затем прозвучал Государственный гимн.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил всех с очередным спортивным праздником. Он сообщил, что это мероприятие, организованное во имя здорового будущего нашего общества, проводится во второй раз:

"Наши спортсмены из многих регионов покажут свою силу в финале. Спасибо всем, кто принял участие в этом соревновании. Мы являемся членом Организации тюркских государств. Мы благодарим наших турецких братьев за участие в нашем сегодняшнем соревновании. Это наши первые международные соревнования по плаванию. Здесь попробуют свои силы 100 участников, в том числе и женщины, и мужчины".

Затем он объявил соревнование официально открытым.

Отметим, что в категории до 15 лет выступят спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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