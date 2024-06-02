В Баку стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех» между странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств.
Как сообщает İdman.biz, церемония прошла во Дворце водных видов спорта Баку.
В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев, руководитель управления Министерства спорта Турции Хакан Бебек, специалист по молодежи и спорту из Турции Наиль Полат.
Перед церемонией состоялся парад участников соревнования. Затем прозвучал Государственный гимн.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил всех с очередным спортивным праздником. Он сообщил, что это мероприятие, организованное во имя здорового будущего нашего общества, проводится во второй раз:
"Наши спортсмены из многих регионов покажут свою силу в финале. Спасибо всем, кто принял участие в этом соревновании. Мы являемся членом Организации тюркских государств. Мы благодарим наших турецких братьев за участие в нашем сегодняшнем соревновании. Это наши первые международные соревнования по плаванию. Здесь попробуют свои силы 100 участников, в том числе и женщины, и мужчины".
Затем он объявил соревнование официально открытым.
Отметим, что в категории до 15 лет выступят спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz