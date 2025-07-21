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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

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21 Июля 2025 17:09
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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, с 21 по 27 июля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹 Чемпионат страны по пляжному волейболу - 20–25 июля (Баку);
🔹 Турнир по шахматам Хазарского района, посвященный дню создания Министерства молодежи и спорта - 21 июля, 10:00 (Спортивно-образовательный центр «Бина»);
🔹 Турнир по мини-футболу Сабаильского района, посвященный 31-й годовщине создания Министерства молодежи и спорта, среди любительских футбольных команд юношей 2015–2016 и 2017–2018 годов рождения - 21-23 июля, 10:00 (Парк спорта и отдыха);
🔹 Показательные выступления по бадминтону, посвященные дню создания Министерства молодежи и спорта - 22 июля, 10:00 (Республиканский детский оздоровительный центр);
🔹 Профессиональная Лига по човкену (13-й тур) - 22-23 июля (Баку);
🔹 Турнир по шахматам среди юношей и девушек 2013-2015 годов рождения, посвященный 31-й годовщине создания Министерства молодежи и спорта – 22-23 июля, 10:00 (поселок Локбатан, учебно-спортивная база Гарадаг);
🔹 Показательные выступления по мини-футболу, посвященные дню создания Министерства молодежи и спорта - 23 июля, 10:00 (стадион ООО «Азфар» Бинагадинского района);
🔹 Показательные выступления детей и бниоров по бадминтону, организованные спортсменами Низаминского района, посвященные дню создания Министерства молодежи и спорта - 24 июля, 17:00 (Низаминский район, парк-бульвар имени Г.Алиева);

🔹 Турнир по легкой атлетике среди девочек и мальчиков 2012-2015 годов рождения, посвященный 31-й годовщине создания Министерства молодежи и спорта - 24-25 июля, 10:00 (учебно-спортивная база Гарадаг, поселок Локбатан);

🔹 Показательные выступления детей, бниоров и молодежи по киокушин карате, организованные спортсменами Низаминского района, посвященные созданию Министерства молодежи и спорта - 25 июля, 17:00 (Низаминский район, мкр. Г.Гараева-18АБАД, спортивная площадка);
🔹 Показательные выступления по бадминтону, приуроченные ко дню создания Министерства молодежи и спорта - 25 июля, 17:00 (парк «Ясамал»);

🔹 Кубок Европы по дзюдо среди юношей до 15 лет - 26-27 июля (Баку).

İdman.biz

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