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Лидерство Хидаята Гейдарова продолжается - сентябрьский РЕЙТИНГ наших спортсменов

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4 Сентября 2024 17:44
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Лидерство Хидаята Гейдарова продолжается - сентябрьский РЕЙТИНГ наших спортсменов

Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов в олимпийских видах спорта.

Как сообщает İdman.biz, в первой тройке списка за сентябрь произошло одно изменение.

Таблицу вновь возглавляет дзюдоист Хидаят Гейдаров, победитель последних Олимпийских игр. В его активе 590 очков.

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла второе место (500 баллов). Третье место занял другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев - 470 очков. Он обошел Никиту Симонова (400 очков), победителя Кубка мира по спортивной гимнастике.

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых в этих соревнованиях мест.

İdman.biz

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