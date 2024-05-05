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Фарид Гаибов: "Это дает нам большой стимул для достижения массовости в спорте" - ИНТЕРВЬЮ

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5 Мая 2024 14:02
Фарид Гаибов: "Это дает нам большой стимул для достижения массовости в спорте" - ИНТЕРВЬЮ

Министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гаибов, принявший участие в «Бакинском марафоне 2024», организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает İdman.biz, по его словам, число участников соревнования, проводимого под лозунгом "Победи ветер", с каждым годом увеличивается.

- Вы участвовали в «Бакинском марафоне 2024». Борьба была напряженной?

- Оставаясь верными традиции, бакинцы и гости нашего города присоединились к полумарафону «Бакинский марафон 2024». Отрадно, что число участников увеличивается с каждым годом. Еще один момент - увеличение числа финишировавших марафонцев. Это означает, что больше людей занимаются спортом. Помимо марафона, Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана ежемесячно организует различные соревнования. Все эти факторы дают большой стимул для достижения массовости в спорте.

- Количество лицензий на летние Олимпийские игры Париж-2024 увеличивается. В гребле, и особенно в соревнованиях по баскетболу 3х3, мы впервые выступим в командных соревнованиях. Что вы думаете о подготовке к играм?

- Да, количество наших лицензий увеличивается. Примерно через 1 месяц будут определены все наши лицензиаты. Желаю нашим спортсменам успехов в ответственном соревновании. Верю, что мы сможем хорошо выступить на летних Олимпийских играх. Как известно, произошли изменения в некоторых спортивных федерациях, шел процесс смены поколений в командах. Мы уже начали подготовку к Летним Олимпийским играм 2028 года. Я надеюсь, что через 4 года мы получим больше лицензий. В этом направлении федерациями реализуются различные меры, готовятся новые специалисты. На этой неделе в Баку пройдут Кубок Европы по художественной гимнастике, Кубок мира по стрельбе, Кубок президента по академической гребле в Мингячевире, а также Кубок Европы среди кадетов по дзюдо. Бакинскому марафону также может быть присвоен международный статус. Для участия сюда приехали представители многих стран. И министерство, и федерации, и спортивные учреждения совместно работают над увеличением массовости занятий спортом в Азербайджане. Если массовость увеличится, и результаты улучшатся.

- Вы участвовали в марафоне и ранее. Какой ваш результат был более высоким?

- Я участвую в Бакинском марафоне уже в третий раз. В прошлом году улучшил свой результат на 20 минут. На этот раз добрался до финиша на 9 минут раньше.

İdman.biz

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