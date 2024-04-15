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Спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие наши спортсмены

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15 Апреля 2024 21:30
Спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие наши спортсмены

Министерство молодежи и спорта объявило спортивную афишу недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

Как сообщает İdman.biz, 15-21 апреля пройдут турниры по различным видам спорта.

Межвузовская молодежная лига «PUBG M» по электронному спорту – 1-30 апреля (онлайн);

Тренировочная встреча и турнир по настольному теннису между странами Турции (юниоры) – 10-17 апреля (Турция, Балыкесир);

Чемпионат Казахстана среди юношей и девушек по многодневному велоспорту – 11-16 апреля (Казахстан, Талдыкорган);

Олимпийский чемпионат по стрельбе – 11-19 апреля (Бразилия, Рио-де-Жанейро);

Открытый чемпионат Казахстана среди девушек по многодневному типу велоспорта – 11-16 апреля (Казахстан, Байконур);

Кубок Европы по дзюдо среди девушек – 13-17 апреля (Польша);

Чемпионат мира по фехтованию (юниоры и юноши и девушки на саблях), (юниоры, юноши и девушки на шпагах) - 13-21 апреля (Эр-Рияд, Саудовская Аравия);

Кубок Европы по стрельбе из лука среди юниоров – 15-20 апреля (Болгария, София);

Международный турнир по боксу среди юношей и девушек «Золотой пояс» – 15-21 апреля (Марокко);

Чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек – 15-29 апреля (Сербия, Белград);

I тур международных соревнований по мужскому самбо Гран-при – 16-19 апреля (Кемерово, Россия);

Кубок мира по парапауэрлифтингу – 16-23 апреля (Грузия, Тбилиси);

Гран-при по парадзюдо – 16-23 апреля (Турция, Анталья);

Бадминтон «Slovak Open 2024» – 17-20 апреля (Братислава, Словакия);

Кубок мира по художественной гимнастике – 17-20 апреля (Катар, Доха);

Международный турнир «Весенний Кубок» по гребле на каноэ и гребле (байдарка, каноэ) – 18-22 апреля (Турция, Мугла);

Чемпионат Европы по параплаванию – 18-29 апреля (Португалия, Мадейра);

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин (индивидуальный) – 18-30 апреля (Греция, Родос);

Бадминтон «Кипр Юниор 2024» – 19-21 апреля (Кипр, Никосия);

Международный турнир по аэробной гимнастике – 19-21 апреля (Чехия, Прага);

Чемпионат Европы по шашкам среди 64 юношей (2005-2007 гг.), кадетов (2008-2010 гг.), юниоров (2011-2013 гг.), юниоров (2014 г.) и юниоров (юношей и девушек) - 19-28 апреля (Турция, Кемер);

Турнир WKF Karate 1 Premier League – 19-21 апреля (Египет, Каир);

Юниорский Кубок Европы по триатлону – 20 апреля (Турция, Енишехир);

Кубок мира по триатлону – 20-21 апреля (Австралия, Вуллонгонг);

Европейская олимпийская квалификационная регата по гребле на на байдарках и каноэ – 21-29 апреля (Сегед, Венгрия).

İdman.biz

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