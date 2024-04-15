Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.
İdman.biz сообщает, что 15-21 апреля в столице пройдут различные спортивные соревнования.
Чемпионат страны по шахматам среди мужчин - индивидуальный - 10-24 апреля (Баку);
Чемпионат страны по электронному спорту «DOTA 2» - 13-20 апреля (онлайн);
Рейтинговый Европейский теннисный турнир среди 12-летних, посвященный памяти Гейдара Алиева - 15-21 апреля (Баку);
Экзамены на пояс батизадо по капоэйре, международный семинар - 19-20 апреля (Баку);
Кубок мира по художественной гимнастике - 19-21 апреля (Баку);
Чемпионат страны по настольному теннису - 20-21 апреля (Баку);
II этап Кубка страны по легкой атлетике (все категории) - 20-21 апреля (Баку);
Азербайджанский международный турнир по каратэ «WKF Grand Prix» - 20-21 апреля (Баку);
Чемпионат страны по стронгмену, стрикт карлу и стритлифтингу - 20-21 апреля (Баку);
Национальный чемпионат «Mobile Legends» по электронному спорту - 20 апреля - 4 мая (онлайн);
Легкоатлетический массовый турнир по бегу среди любителей «Hyundai Run» - 21 апреля (Баку).
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