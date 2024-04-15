15 Апреля 2024
RU

Спортивная афиша недели в Баку

Виды спорта
Новости
15 Апреля 2024 18:54
Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 15-21 апреля в столице пройдут различные спортивные соревнования.

Чемпионат страны по шахматам среди мужчин - индивидуальный - 10-24 апреля (Баку);

Чемпионат страны по электронному спорту «DOTA 2» - 13-20 апреля (онлайн);

Рейтинговый Европейский теннисный турнир среди 12-летних, посвященный памяти Гейдара Алиева - 15-21 апреля (Баку);

Экзамены на пояс батизадо по капоэйре, международный семинар - 19-20 апреля (Баку);

Кубок мира по художественной гимнастике - 19-21 апреля (Баку);

Чемпионат страны по настольному теннису - 20-21 апреля (Баку);

II этап Кубка страны по легкой атлетике (все категории) - 20-21 апреля (Баку);

Азербайджанский международный турнир по каратэ «WKF Grand Prix» - 20-21 апреля (Баку);

Чемпионат страны по стронгмену, стрикт карлу и стритлифтингу - 20-21 апреля (Баку);

Национальный чемпионат «Mobile Legends» по электронному спорту - 20 апреля - 4 мая (онлайн);

Легкоатлетический массовый турнир по бегу среди любителей «Hyundai Run» - 21 апреля (Баку).

İdman.biz

Новости по теме

Спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие наши спортсмены
21:30
Виды спорта

Спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие наши спортсмены

Министерство молодежи и спорта объявило спортивную афишу недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены
Тренинг для судей - ФОТО
20:32
Бадминтон

Тренинг для судей - ФОТО

Начались курсы для судей, проводимые Федерацией бадминтона Азербайджана
Циципас - новый король Монте-Карло, Медведев - главный скандалист, а Рублев - неудачник
20:18
Теннис

Циципас - новый король Монте-Карло, Медведев - главный скандалист, а Рублев - неудачник

В Монте-Карло завершился первый в сезоне грунтовый "Мастерс"
Плей-офф: "Азеррейл" приблизился к финалу
19:49
Волейбол

Плей-офф: "Азеррейл" приблизился к финалу

Сегодня состоялась первая игра полуфинального этапа женсеого чемпионата Азербайджана по волейболу
Баскетболистки нашей сборной - в "Топ-10"
17:56
Баскетбол

Баскетболистки нашей сборной - в "Топ-10"

Определились самые результативные баскетболистки женского Олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3х3, прошедшего в Гонконге
Певцова ждет Китай
17:27
Триатлон

Певцова ждет Китай

Двукратный участник Олимпиады, борющийся за лицензию на свои третьи Игры, примет участие в Кубке мира в Ченду, который пройдет 29 апреля

Самое читаемое

Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи - ВИДЕО
14 Апреля 08:35
Другие

Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи - ВИДЕО

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300
Сборная Азербайджана победила Польшу и выиграла лицензию на Олимпиаду - ВИДЕО
14 Апреля 14:20
Баскетбол

Сборная Азербайджана победила Польшу и выиграла лицензию на Олимпиаду - ВИДЕО

Женская сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу на лицензионном турнира в Гонконге и завоевала путевку на Олимпиаду
Гурбан Гурбанов - 52!
13 Апреля 11:24
Футбол

Гурбан Гурбанов - 52!

Член исполкома АФФА, вошел в историю азербайджанского футбола и как футболист и как тренер
Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 17
14 Апреля 14:39
Виды спорта

Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 17

Сборная Азербайджана, которая примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, завоевала еще одну лицензию