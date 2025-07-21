Очередная медаль Руслана Лунева

В Таллине, Эстония, прошли соревнования «Пятый Мемориал Ранно Круста» и Кубок Европы «Лапуа», организованные Европейской конфедерацией стрелкового спорта.

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований стрелок сборной Азербайджана Руслан Лунев завоевал очередную медаль.

Он поднялся на пьедестал в личном зачете в стрельбе с 25 м. На этом этапе Лунев завоевал свою вторую серебряную медаль, набрав 581 очко и выбив 23 десятки (x). В финале он уступил представителю Франции Тео Моцко.

Отметим, что наш стрелок также занял второе место в стрельбе из скорострельного оружия с 25 м.

İdman.biz