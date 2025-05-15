НАТО посвятил ролик турецкому стрелку на фоне встречи министров в Анталье - ВИДЕО

НАТО опубликовала видеоролик с участием известного турецкого стрелка Юсуфа Дикеча по случаю неформальной встречи министров иностранных дел, проходящей в Анталье под эгидой Турции.

Как передает İdman.biz, на официальной странице альянса в социальной сети X (бывший Twitter) говорится: "Серебряный призер Олимпиады и самый известный турецкий стрелок Юсуф Дикеч проводит для нас экскурсию по Анталье — месту встречи министров иностранных дел НАТО сегодня и завтра".

Напомним, что Юсуф Дикеч завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он неоднократно бывал в Азербайджане и принимал участие в соревнованиях, проходивших в Баку.

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