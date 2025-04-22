Азербайджанские снайперы примут участие в чемпионате мира

Определились азербайджанские стрелки, которые примут участие в Кубке мира по стрельбе среди молодежи, который пройдет в немецком городе Зуль.

İdman.biz сообщает, что двое наших снайперов заявлены на участие в соревнованиях, которые пройдут с 19 по 27 мая.

Лейли Алиева и Владислав Калмыков будут соревноваться в стрельбе из пистолета на 10 метров. Они примут участие как в индивидуальных, так и в смешанных командных соревнованиях.

Отметим, что в соревнованиях примут участие 645 стрелков из 58 стран.

İdman.biz