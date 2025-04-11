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Азербайджанские стрелки заняли девятое место на Кубке мира

Стрельба
Новости
11 Апреля 2025 09:30
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Азербайджанские стрелки заняли девятое место на Кубке мира

Продолжается Кубок мира по стрельбе.

İdman.biz сообщает, что завершились соревнования еще по двум видам.

В смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пистолета с дистанции 10 м приняли участие 10 команд. Сборная Азербайджана в составе Руслана Лунева и Ханны Алиевой набрала 559 очков. Пара заняла девятое место в отборочном туре.

Две наши команды приняли участие в смешанных командных соревнованиях по трапу. Здесь соревновались 18 команд. Алимирза Гулиев и Айдан Джамалова заняли девятое место с 139 очками, а Али Гусейнли и Ульвия Эйвазова - 14-е со 135.

Отметим, что Кубок мира завершится сегодня.

İdman.biz

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