10 Апреля 2025
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15-е место на Кубке мира

Стрельба
Новости
10 Апреля 2025 09:20
15
15-е место на Кубке мира

Продолжается Кубок мира по стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, стрелки проверили свою меткость на соревнованиях по трапу, которые прошли в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Азербайджанские снайперы также приняли участие в соревнованиях. В соревнованиях среди мужчин приняли участие 51 стрелок. Алимирза Гулиев занял 15-е место с 117 очками, а Али Гусейнли занял 31-е со 111.

Среди 35 женщин-стрелков были и два наших представителя. Ульвия Эйвазова заняла 19-е место с 109 очками, а Айдан Джамалова - 22-е место со 107.

Отметим, что соревнования завершатся завтра.

İdman.biz

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