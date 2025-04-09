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14-е место в Буэнос-Айресе

Стрельба
Новости
9 Апреля 2025 10:47
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14-е место в Буэнос-Айресе

Продолжается Кубок мира по стрельбе.

İdman.biz сообщает, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе завершились соревнования еще по двум видам.

В них приняли участие два азербайджанских снайпера. В квалификационном раунде соревнований по стрельбе из пистолета на 25 метров среди мужчин приняли участие 24 снайпера. Руслан Лунев, занявший 14-е место с 569 очками, не попал в восьмёрку лучших, прошедших в финальный этап.

В соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 метров среди женщин приняли участие 41 участница. Ханна Алиева заняла 29-е место с 567 очками.

Отметим, что Кубок мира завершится 11 апреля.

İdman.biz

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