14-е место в Буэнос-Айресе

Продолжается Кубок мира по стрельбе.

İdman.biz сообщает, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе завершились соревнования еще по двум видам.

В них приняли участие два азербайджанских снайпера. В квалификационном раунде соревнований по стрельбе из пистолета на 25 метров среди мужчин приняли участие 24 снайпера. Руслан Лунев, занявший 14-е место с 569 очками, не попал в восьмёрку лучших, прошедших в финальный этап.

В соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 метров среди женщин приняли участие 41 участница. Ханна Алиева заняла 29-е место с 567 очками.

Отметим, что Кубок мира завершится 11 апреля.

İdman.biz