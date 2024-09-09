Состоялся чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

В Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана состоялся чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, более 70 спортсменов из разных регионов страны и представляющих разные спортивные клубы приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, малокалиберного пистолета на 25 м и пневматического пистолета на 10 м.

По итогам финальных соревнований, прошедших в условиях напряженной конкуренции, победившие спортсмены были награждены медалями и дипломами.

10 м - Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин

1. Владислав Калмыков

2. Эльвин Астанов

3. Мусаев Гаджи

10 м - Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин

1. Зейнаб Султанова

2. Нигяр Насирова

3. Ханна Алиева

10 м - Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин:

1. Узейир Тапдыглы

2. Рамиз Халилов

Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин:

1. Нигяр Рамазанова

2. Жаля Байрамова

3. Айнур Махмудова

10 м - смешанные командные соревнования по пневматическому пистолету:

1. Нигяр Насирова/Руслан Лунев

2. Ханна Алиева/Гаджи Мусаев

3. Зейнаб Султанова/Анвар Махмудов

10 м – смешанные командные соревнования по пневматической винтовке:

1. Жаля Байрамова/Узейир Тапдыглы

2. Нигяр Рамазанова/Рамиз Халилов

3. Айнур Махмудова/Гусейн Алимамедов

Победители соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета, женщины, 25 м:

1. Ханна Алиева

2. Хагигат Атаева

Отметим, что чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе проводится ежегодно с целью выявления сильных стрелков по всей стране, пропаганды и популяризации стрелкового спорта, повышения интереса молодежи к этому виду спорта.

İdman.biz