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Состоялся чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

Стрельба
Новости
9 Сентября 2024 14:49
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Состоялся чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

В Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана состоялся чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, более 70 спортсменов из разных регионов страны и представляющих разные спортивные клубы приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, малокалиберного пистолета на 25 м и пневматического пистолета на 10 м.

По итогам финальных соревнований, прошедших в условиях напряженной конкуренции, победившие спортсмены были награждены медалями и дипломами.

10 м - Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин
1. Владислав Калмыков
2. Эльвин Астанов
3. Мусаев Гаджи

10 м - Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин
1. Зейнаб Султанова
2. Нигяр Насирова
3. Ханна Алиева

10 м - Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин:
1. Узейир Тапдыглы
2. Рамиз Халилов

Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин:
1. Нигяр Рамазанова
2. Жаля Байрамова
3. Айнур Махмудова

10 м - смешанные командные соревнования по пневматическому пистолету:
1. Нигяр Насирова/Руслан Лунев
2. Ханна Алиева/Гаджи Мусаев
3. Зейнаб Султанова/Анвар Махмудов

10 м – смешанные командные соревнования по пневматической винтовке:
1. Жаля Байрамова/Узейир Тапдыглы
2. Нигяр Рамазанова/Рамиз Халилов
3. Айнур Махмудова/Гусейн Алимамедов

Победители соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета, женщины, 25 м:
1. Ханна Алиева
2. Хагигат Атаева

Отметим, что чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе проводится ежегодно с целью выявления сильных стрелков по всей стране, пропаганды и популяризации стрелкового спорта, повышения интереса молодежи к этому виду спорта.

İdman.biz

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