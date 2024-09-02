Определились победители "Первенства Баку 2024" по стендовой стрельбе - ФОТО

Состоялось «Первенство Баку 2024» по стендовой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, стартовавшие в Бакинском стрелковом центре, были организованы совместно Управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией стрельбы Азербайджана.

Более 40 юных спортсменов, представляющих различные спортивные клубы, соревновались в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях по стендовой стрельбе. По итогам 3-х дней напряженной борьбы спортсмены, завоевавшие первенство, были награждены медалями и дипломами.

Победители соревнований по стендовой стрельбе среди девушек (Скит):

1. Даниэла Уланова

2. Джамиля Пашаева

3. Миная Новрузова

Победители среди юношей:

1. Мухаммад Тейюблу

2. Аслан Гурбанов

3. Гусейн Махмудов

Победители соревнований по стендовой стрельбе среди девушек (Трап):

1. Айлин Гулиева

2. Нармин Джафарова

3. Нармин Бадалли

Победители среди юношей:

1. Муртаза Наврузлу

2. Мирза Мейбуллаев

3. Камиль Мадатов

Победители смешанных командных соревнований по стендовой стрельбе (Скит):

1. Даниэлла Уланова

1. Эльдар Аждаров

2. Джамиля Пашаева

2. Мурад Аллахвердиев

3. Мухаммад Тейюблу

3. Миная Новрузова

Победители смешанных командных соревнований по стендовой стрельбе (Трап):

1. Нармин Бадалли

1. Мирза Мейбуллаев

2. Джалал Мамедов

2. Нармин Джафарова

3. Муртаза Новрузлу

3. Хагигат Джафарова

İdman.biz