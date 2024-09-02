Определились победители "Первенства Баку 2024" по стендовой стрельбе - ФОТО

Состоялось «Первенство Баку 2024» по стендовой стрельбе.
Как сообщает İdman.biz, соревнования, стартовавшие в Бакинском стрелковом центре, были организованы совместно Управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией стрельбы Азербайджана.
Более 40 юных спортсменов, представляющих различные спортивные клубы, соревновались в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях по стендовой стрельбе. По итогам 3-х дней напряженной борьбы спортсмены, завоевавшие первенство, были награждены медалями и дипломами.
Победители соревнований по стендовой стрельбе среди девушек (Скит):
1. Даниэла Уланова
2. Джамиля Пашаева
3. Миная Новрузова
Победители среди юношей:
1. Мухаммад Тейюблу
2. Аслан Гурбанов
3. Гусейн Махмудов
Победители соревнований по стендовой стрельбе среди девушек (Трап):
1. Айлин Гулиева
2. Нармин Джафарова
3. Нармин Бадалли
Победители среди юношей:
1. Муртаза Наврузлу
2. Мирза Мейбуллаев
3. Камиль Мадатов
Победители смешанных командных соревнований по стендовой стрельбе (Скит):
1. Даниэлла Уланова
1. Эльдар Аждаров
2. Джамиля Пашаева
2. Мурад Аллахвердиев
3. Мухаммад Тейюблу
3. Миная Новрузова
Победители смешанных командных соревнований по стендовой стрельбе (Трап):
1. Нармин Бадалли
1. Мирза Мейбуллаев
2. Джалал Мамедов
2. Нармин Джафарова
3. Муртаза Новрузлу
3. Хагигат Джафарова
İdman.biz