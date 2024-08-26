Между ADK и AAF подписан Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Между Дефлимпийским комитетом Азербайджана (ADK) и Федерацией стрельбы Азербайджана (AAF) подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает İdman.biz, на встрече присутствовали генеральный секретарь ADK Намиг Новрузов, член совета директоров Сахиб Гюльмамедов, сотрудник отдела спорта Асхаб Калаев, вице-президенты AAF Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь Тофик Бейлеров. В мероприятии приняли участие Эмин Джафаров и руководитель национальной сборной по стрельбе Ирада Ашумова.

Согласно меморандуму, оба учреждения будут сотрудничать по таким направлениям, как развитие движения Дефлимпия в стране, вовлечение людей с нарушениями слуха в спорт, разработка совместных предложений по развитию в этом направлении, реализация встреч, проектов и воспитательная работа.

Сначала Новрузов дал общую информацию о международном Дефлимпийском движении и Международном спортивном комитете глухих. Он рассказал о работе и планах, проводимых в направлении обеспечения массового участия людей с нарушениями слуха в занятиях спортом, интеграции их в общественную жизнь посредством спорта. Новрузов выразил уверенность, что взаимное сотрудничество с AAF заложит основу для новых успехов в будущем.

Мефтахетдинова назвала сотрудничество важным шагом на пути развития инклюзивного спорта. По ее словам, Меморандум откроет дополнительные возможности для расширения существующего сотрудничества и дальнейшего развития спортивных связей.

Позже Джафаров сообщил, что будут созданы все условия для того, чтобы люди с нарушениями слуха могли заниматься обоими видами стрельбы, участвовать в тренировках и многих активных мероприятиях, проводимых в Бакинском стрелковом центре, участвовать в специальных уроках у профессиональных преподавателей и обеспечить их необходимым оборудованием во время подготовки к соревнованиям.

Бейлеров отметил, что в рамках совместного сотрудничества в различных школах и образовательных центрах будут организованы информационные сессии и информационные кампании с целью привлечения людей с нарушениями слуха, имеющих интерес и способности к спортивной стрельбе.

İdman.biz