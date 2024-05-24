15-е место на чемпионате Европы

Продолжается Кубок Европы по стрельбе, проходящий в итальянском Лонато-дель-Гарда.

İdman.biz сообщает, что завершился отборочный этап соревнований по скиту.

В них приняли участие и 5 членов сборной Азербайджана.

Нияз Агазаде занял 26-е место со 119 очками, Эмин Джафаров - 59-е со 115, а Фуад Гурбанов - 79-е место со 108.

Команда наших стрелков заняла 13-е место с 342 очками.

Регина Мефтахатдинова заняла 15-е место со 115 очками. Нурлана Джафарова, отставшая на 6 баллов, заняла 29-е место.

Отметим, что континентальный чемпионат продлится до 27 мая.

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