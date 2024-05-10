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В Баку установлен мировой рекорд - ФОТО

Стрельба
Новости
10 Мая 2024 13:07
В Баку установлен мировой рекорд - ФОТО

В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоялся финальный тур женской стрельбы из пистолета с 25 метров.

Спортсмены из Кореи завоевали золотые и серебряные медали. Йеджи Ким победила, а Цзинь Ян заняла второе место. Жозефина Эдер из Германии второй раз подряд испытала радость бронзовой медали чемпионата мира. Ким установила новый мировой рекорд в этом виде, точно выстрелив 42 раза.

Самым удивительным моментом финала стало то, что Дорен Веннекамп, представлявший Германию, снова финишировал без медали.

Немецкий спортсмен, завоевавший золотые медали 3 раза на Кубке мира, 3 раза на чемпионате Европы и 2 раза на чемпионате мира, прокомментировал неудачу, с которой столкнулся в Баку:

«Мне всегда нравилось стрелять в Бакинском стрелковом центре. Мне доставляет удовольствие выступать здесь. У меня прекрасные воспоминания о Баку, я выиграл медали и был удостоен звания чемпиона мира. В последнее время мы участвовали во многих турнирах. Так что это может быть немного утомительно. Все пошло не так, как я ожидал. На заключительном этапе нужно быть осторожнее. Мы внесли некоторые изменения в технику стрельбы. Но это было не так эффективно, как раньше. Поэтому и повлияло на результат».

Он заявил, что рад видеть в финале своего соотечественника Жозефины Эдер:

«Мы оба спортсмены, которые всегда готовятся к финалу. Я очень рад, что сегодня всё сложилось хорошо. Она продемонстрировала решимость на основном этапе. Хотя я сам четвертый, в целом для немецкой команды это хорошая картина».

Отметим, что чемпионат мира завершится 11 мая.

İdman.biz

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