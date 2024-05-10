Квалификационное испытание азербайджанских снайперов

В Баку продолжается кубок мира по стрельбе.

İdman.biz сообщает, что сегодня соревнования пройдут в 4 видах.

В стрельбе из пистолета на 25 м мужчины завершат квалификационный этап, а женщины определят победителей. Свою меткость дамы проверят в стрельбе с дистанции 50 м из трех позиций. В смешанных командных соревнованиях по скиту пройдет и отбор, и финал.

Перед мишенью окажутся 7 снайперов сборной Азербайджана. Руслан Лунёв, Джафар Султанлы и Ильхам Гараев завершат соревнования по стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров. В ските выступят две наши команды.

За место в финале борются Нияз Агазаде и Нурлана Джафарова, а также Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 12 мая.

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