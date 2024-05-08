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"Бакинский стрелковый центр - один из лучших объектов в мире" - ФОТО

Стрельба
Новости
8 Мая 2024 13:22
"Бакинский стрелковый центр - один из лучших объектов в мире" - ФОТО

В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня прошел финальный этап по скоростной стрельбе из пистолета среди мужчин на дистанции 25 м.

Клеман Бесуа из Франции завоевал бронзовую медаль с 25 точными попаданиями. Китаец Синьцзе Ван и чех Мартин Подраски встретились в борьбе за чемпионство. Поскольку количество точных попаданий на основной стадии интересного проходного поединка было равным (32), понадобилось 5 дополнительных выстрелов. Опытный Подраски поразил все мишени на решающем этапе и в пятый раз в карьере завоевал золотую медаль. Синьцзе Ван завершил соревнование с серебряной медалью.

После боя Подраски поделился впечатлениями от победы:

«Это первая медаль, которую я получил в Баку. Конечно, я рад. На этом этапе очень важен опыт. До этого я участвовал во многих финалах. Я был самым старшим стрелком в сегодняшнем финале. На мой взгляд, большую роль в моем завоевании «золота» сыграл опыт. Я горжусь тем, что установил такой результат от своего имени и страны. Количество точных выстрелов, которые я сделал сегодня, также стало новым рекордом в истории чешской стрельбы».

Он сказал, что стрелковые площадки заслуживают самых лучших слов:

«И сам центр, и созданные условия, и система освещения, которая играет важную роль во время финалов, достаточно хороши. Бакинский стрелковый центр - один из лучших в мире».

Отметим, что чемпионат мира завершится 12 мая.

İdman.biz

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