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Тандем Нигяр Насирова-Руслан Лунёв завоевал золото в Дортмунде

Стрельба
Новости
18 Марта 2024 20:22
Тандем Нигяр Насирова-Руслан Лунёв завоевал золото в Дортмунде

В немецком Дортмунде стартовал международный турнир по стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские стрелки поднялись на пьедестал почета в смешанных командных соревнованиях.

Тандем Нигяр Насирова-Руслан Лунёв завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а Ханна Алиева и Эльвин Астанов заняли 2-е место и завоевали серебряную медаль.

Отметим, что представитель сборной Азербайджана Ханна Алиева заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с результатом 235,2 очка и завоевала серебряную медаль.

İdman.biz

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