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Состоится Кубок Баку по стендовой стрельбе

Стрельба
Новости
12 Марта 2024 17:49
Состоится Кубок Баку по стендовой стрельбе

14-16 марта при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации стрельбы Азербайджана пройдет Кубок Баку по стендовой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые будут организованы в Бакинском стрелковом центре, будут объявлены победители индивидуальных и смешанных командных соревнований среди девушек, юношей, женщин и мужчин по различным видам стендовой стрельбы.

В соревнованиях примут участие спортивные общества, клубы и школы, действующие в столице Баку. Смешанные командные соревнования Кубка пройдут 14 марта, а индивидуальные соревнования - 15-16 марта.

İdman.biz

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