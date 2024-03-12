Состоится Кубок Баку по стендовой стрельбе

14-16 марта при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации стрельбы Азербайджана пройдет Кубок Баку по стендовой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые будут организованы в Бакинском стрелковом центре, будут объявлены победители индивидуальных и смешанных командных соревнований среди девушек, юношей, женщин и мужчин по различным видам стендовой стрельбы.

В соревнованиях примут участие спортивные общества, клубы и школы, действующие в столице Баку. Смешанные командные соревнования Кубка пройдут 14 марта, а индивидуальные соревнования - 15-16 марта.

İdman.biz