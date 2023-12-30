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ISSF положительно оценил выбор лучшего спортивного мероприятия чемпионата мира в Баку

Стрельба
Новости
30 Декабря 2023 10:33
ISSF положительно оценил выбор лучшего спортивного мероприятия чемпионата мира в Баку

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) опубликовала статью о гала-концерте «Итог года», проводимом Министерством молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, по итогам опроса ISSF положительно оценил выбор лучшего спортивного мероприятия - чемпионата мира, проведенного в Баку.

На официальном сайте организации президент Лучано Росси и исполнительный комитет поздравили Федерацию стрельбы Азербайджана и отметили незабываемую организацию.

В чемпионате мира, проходившем в столице Азербайджана с 14 августа по 1 сентября, соревновались 1249 спортсменов из 101 страны. Мундиаль был лицензией на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

Отметим, что по опросу, проведенному Министерством молодежи и спорта, второе место заняла «Президентская регата-2023» по гребле на каноэ и гребле, а третье место - чемпионат мира по тхэквондо.

İdman.biz

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