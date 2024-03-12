Избран новый президент Федерации регби Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Федерации регби Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников встречи и пожелал им успехов.

На заседании состоялись выборы руководящих органов Федерации регби Азербайджана. Роял Сулейманов был избран президентом Федерации регби Азербайджана.

На заседании первым вице-президентом был избран Эрнесто Ферленг, вице-президентом - Сабухи Гараев, членами правления - Рагиф Гусейнли и Вагиф Саадатхан.

Роял Сулейманов, Эрнесто Ферленг и Вагиф Саадатхан поблагодарили членов федерации за оказанное доверие и рассказали о дальнейшей деятельности организации и планах на будущее.

İdman.biz