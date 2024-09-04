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Завершился чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
4 Сентября 2024 17:20
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Завершился чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по гребле, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, за первенство в соревнованиях, организованных в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр», расположенном в городе Мингячевир, боролись более 100 юниоров и молодых спортсменов.

На чемпионате страны гребцы старались победить на байдарке и каноэ на дистанциях 200, 500, 1000 метров в одно- и двухместных лодках, а в академической гребле - в одно-, двух- и четырехместных лодках на дистанциях 1000, 1500 метров. Чемпионат проходил в условиях интересной борьбы.

Помимо награждения дипломами и медалями, спортсмены-победители будут включены в состав команды, которая примет участие в традиционном международном турнире «Мингячевирская регата», который пройдет в октябре.

Отметим, что одним из основных приоритетов Федерации гребли и каноэ Азербайджана является популяризация гребли среди юниоров и молодежи нашей страны и повышение ее популярности. В рамках проводимых в этом направлении работ в течение года регулярно проводятся внутренние соревнования в Баку и Мингячевире.

İdman.biz

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