Определились сильнейшие гребцы столицы - ФОТО

Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) и Управление молодежи и спорта города Баку совместно организовали открытое первенство Баку по гребле.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, состоявшемся 24 июня на Каспииском море, кроме спортсменов из столицы, приняли участие около 80 спортсменов из Мингячевира.

Участники соревнований попробовали свои силы в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200 и 500 метров. Спортсменам-победителям были вручены дипломы и медали.

Отметим, что основной целью Федерации каноэ и гребли Азербайджана по проведению подобных внутренних соревнований среди молодежи является проверка уровня подготовки спортсменов, отбор из их числа перспективных спортсменов и формирование более сильной национальной сборной.

İdman.biz