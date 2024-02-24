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Завершилось первенство Азербайджана - ФОТО

Гребля
Новости
24 Февраля 2024 20:21
Завершилось первенство Азербайджана - ФОТО

Завершилось первенство Азербайджана по академической гребле, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие более 100 гребцов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира.

В последние годы наибольшее количество участников фиксируется на отечественных турнирах по академической гребле. Победители будут включены в состав национальной команды, которая в мае примет участие в международной регате «Кубок Президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что спортсмены, занявшие первые 3 места на турнире, были награждены дипломами и медалями.

23 февраля

К1 1000 ФА (2008-2009)
1. Алимурад Гаджизаде
2. Нияз Маликов
3. Ваджиб Бабаев

1X1000 ФА (2010-2011)
1. Мухаммад Гасанов
2. Рауль Шамилов
3. Рауль Джамилов

1X1500 ФА (2006-2007)
1. Нурлан Пашаев
2. Джахангир Мамедли
3. Мухаммад Нифтуллаев

1X1500 ФА (2008-2009)
1. Сабит Абдуллаев
2. Мухаммад Ализаде
3. Фикрет Гасанов

К2 1000 ФА (2008-2009)
1. Нияз Маликов, Эмиль Зейналов
2. Гияс Ахмедов, Шахин Исаев
3. Али Алиев, Иван Воробжанский

С1 500 ФА (2008-2009)
1. Джавид Велизаде

К1 500 ФА (2006-2007 гг.)
1. Амиль Рамазанов
2. Чингизхан Саттаров
3. Риад Исмаилзаде

К1 500 ФА (2010-2011 гг.)
1. Ибрагим Мамедзаде
2. Мустафа Велизаде
3. Инам Бабаев

К1 500 ФА (2008-2009)
1. Алимурад Гаджизаде
2. Нияз Маликов
3. Эльвин Алиев

2X1500 ФА (2008-2009 гг.)
1. Азер Ильясов, Тунар Мамедзаде
2. Нихад Саадов, Заур Джамилов
3. Тунар Джафарли, Фуад Мамедов

К1 200 ФА (2006-2007)
1. Амиль Рамазанов
2. Риад Исмаилзаде
3. Роял Юсибов

К2 500 ФА (2008-2009 гг.)
1. Ваджиб Бабаев, Алимурад Гаджизаде
2. Нихат Гулиев, Эльвин Алиев
3. Нурлан Иманлы, Рашад Дадашов

К2 500 ФА (2010-2011 гг.)
1. Ибрагим Мамедзаде, Сархад Фархадли
2. Расим Мамедов, Мустафа Велизаде
3. Джавид Хабибли, Бахрам Гамидов

24 февраля

К1 200 ФА (2010-2011 гг.)
1. Ибрагим Мамедзаде
2. Расим Мамедов
3. Бахрам Гамидов

С1 200 ФА (2008-2009)
1. Джавид Велизаде
2. Ибрагим Байрамов
3. Гусейн Самадли

К1 200 ФА (2008-2009)
1. Шахин Исаев
2. Эмиль Зейналов
3. Гияс Ахмедов

К2 200 ФА (2010-2011 гг.)
1. Джавид Хабибли, Бахрам Гамидов
2. Расим Мамедов, Мустафа Велизаде
3. Инам Бабаев, Рауф Мирзазаде

4X1500 ФА (2006-2010)
1. Нурлан Пашаев, Азер Ильясов, Джахангир Мамедли, Тунар Мамедзаде
2. Фикрет Гасанов, Мухаммад Гасанов, Нуреддин Алиев, Мухаммад Абдуллаев.
3. Джамал Байрамов, Эльнур Алиев, Исмаил Ширинов, Мухаммад Нифтуллаев

К2 200 ФА (2008-2009)
1. Гияс Ахмедов, Шахин Исаев
2. Субхан Гасанов, Рашад Дадашов
3. Нихад Гулиев, Эльвин Алиев

İdman.biz

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