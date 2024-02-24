Завершилось первенство Азербайджана - ФОТО

Завершилось первенство Азербайджана по академической гребле, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие более 100 гребцов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира.

В последние годы наибольшее количество участников фиксируется на отечественных турнирах по академической гребле. Победители будут включены в состав национальной команды, которая в мае примет участие в международной регате «Кубок Президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что спортсмены, занявшие первые 3 места на турнире, были награждены дипломами и медалями.

23 февраля

К1 1000 ФА (2008-2009)

1. Алимурад Гаджизаде

2. Нияз Маликов

3. Ваджиб Бабаев

1X1000 ФА (2010-2011)

1. Мухаммад Гасанов

2. Рауль Шамилов

3. Рауль Джамилов

1X1500 ФА (2006-2007)

1. Нурлан Пашаев

2. Джахангир Мамедли

3. Мухаммад Нифтуллаев

1X1500 ФА (2008-2009)

1. Сабит Абдуллаев

2. Мухаммад Ализаде

3. Фикрет Гасанов

К2 1000 ФА (2008-2009)

1. Нияз Маликов, Эмиль Зейналов

2. Гияс Ахмедов, Шахин Исаев

3. Али Алиев, Иван Воробжанский

С1 500 ФА (2008-2009)

1. Джавид Велизаде

К1 500 ФА (2006-2007 гг.)

1. Амиль Рамазанов

2. Чингизхан Саттаров

3. Риад Исмаилзаде

К1 500 ФА (2010-2011 гг.)

1. Ибрагим Мамедзаде

2. Мустафа Велизаде

3. Инам Бабаев

К1 500 ФА (2008-2009)

1. Алимурад Гаджизаде

2. Нияз Маликов

3. Эльвин Алиев

2X1500 ФА (2008-2009 гг.)

1. Азер Ильясов, Тунар Мамедзаде

2. Нихад Саадов, Заур Джамилов

3. Тунар Джафарли, Фуад Мамедов

К1 200 ФА (2006-2007)

1. Амиль Рамазанов

2. Риад Исмаилзаде

3. Роял Юсибов

К2 500 ФА (2008-2009 гг.)

1. Ваджиб Бабаев, Алимурад Гаджизаде

2. Нихат Гулиев, Эльвин Алиев

3. Нурлан Иманлы, Рашад Дадашов

К2 500 ФА (2010-2011 гг.)

1. Ибрагим Мамедзаде, Сархад Фархадли

2. Расим Мамедов, Мустафа Велизаде

3. Джавид Хабибли, Бахрам Гамидов

24 февраля

К1 200 ФА (2010-2011 гг.)

1. Ибрагим Мамедзаде

2. Расим Мамедов

3. Бахрам Гамидов

С1 200 ФА (2008-2009)

1. Джавид Велизаде

2. Ибрагим Байрамов

3. Гусейн Самадли

К1 200 ФА (2008-2009)

1. Шахин Исаев

2. Эмиль Зейналов

3. Гияс Ахмедов

К2 200 ФА (2010-2011 гг.)

1. Джавид Хабибли, Бахрам Гамидов

2. Расим Мамедов, Мустафа Велизаде

3. Инам Бабаев, Рауф Мирзазаде

4X1500 ФА (2006-2010)

1. Нурлан Пашаев, Азер Ильясов, Джахангир Мамедли, Тунар Мамедзаде

2. Фикрет Гасанов, Мухаммад Гасанов, Нуреддин Алиев, Мухаммад Абдуллаев.

3. Джамал Байрамов, Эльнур Алиев, Исмаил Ширинов, Мухаммад Нифтуллаев

К2 200 ФА (2008-2009)

1. Гияс Ахмедов, Шахин Исаев

2. Субхан Гасанов, Рашад Дадашов

3. Нихад Гулиев, Эльвин Алиев

İdman.biz