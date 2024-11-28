Имамеддин Халилов: "Тхэквондо для меня - это жизнь" - ИНТЕРВЬЮ

Паратхэквондист Имамеддин Халилов, представлявший нашу страну на летних Паралимпийских играх «Париж-2024» и поднявшийся на вершину пьедестала почета, дал интервью сайту Gencexeber.az.

İdman.biz сообщает, что паратхэквондист, выступавший в категории К44, в весовой категории 70 кг, рассказал о своем спортивном пути.

- Сначала я хотел бы, чтобы вы рассказали о себе.

- Я родился в 1998 году в городе Гянджа.

- Когда и как вы познакомились с тхэквондо?

- Мое знакомство с тхэквондо началось в 2006 году. Я решил заняться этим видом спорта, чтобы избавиться от своих комплексов.

- В чем причина занятий тхэквондо? Что вас привлекло в этом виде спорта?

- Причина, по которой я занимаюсь тхэквондо, заключается в том, чтобы не походить на других детей с физическими ограничениями. Я выбрал этот вид спорта, чтобы привязаться к жизни.

- Что из вашего предыдущего опыта вы применяете в этом виде спорта?

- Я думаю, что все идет от мозга. Все зависит от психологии. Я стараюсь применять это и в тхэквондо.

- Что для вас значит тхэквондо?

- Тхэквондо для меня значит жизнь. Оно связывает меня с жизнью. Заставляет жить.

- Как вы организуете свои тренировки? Какой у вас распорядок дня?

- У нас постоянно ежедневные упражнения. Продолжаем сборы.

- Как вы справляетесь с различными физическими или психологическими проблемами?

- Когда у меня возникает психологическая проблема, я в первую очередь вспоминаю свою семью. Я знаю, что если потерплю неудачу, то и моя семья потерпит неудачу. Поэтому мне нужно взять себя в руки. Я просто пытаюсь исправиться, чтобы поддержать свою семью.

- Что вас мотивирует, когда вы сталкиваетесь с трудностями?

- Меня мотивирует то, что являюсь примером для других детей с физическими недостатками. Это, пожалуй, единственное, что мотивирует.

- Какой ваш самый большой успех за последнее время?

- Мой самый большой успех - это то, что я стал паралимпийским чемпионом. Я также двукратный чемпион мира. Последние два года нахожусь на первом месте в мировом рейтинге. Я был первым азербайджанцем, занявшим первое место в мировом рейтинге. Я первый паратхэквондист, ставший одновременно паралимпийским чемпионом и чемпионом мира.

- Что вы думаете о своих целях?

- Я не люблю поражения. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы никто не смог меня победить.

- Кто был вашим самым сильным соперником? Каков был ваш опыт борьбы с ним?

- Моим самым сложным соперником был мексиканский спортсмен. До меня он был паралимпийским чемпионом. У нас с ним бои всегда доходили до золотого очка. Счет был 0-0, 1-1. Он был спортсменом, с которым у меня было больше всего проблем.

- Каких достижений вы хотите достичь в будущем?

- Я добился практически всех результатов в карьере спортсмена. Я не хочу проиграть, потому что есть дети с ограниченными физическими возможностями, которые берут со меня пример. Не хочу, чтобы они увидели мое поражение. В следующий раз я хочу стать паралимпийским чемпионом.

- Какие изменения привнесло в вашу жизнь тхэквондо?

- Раньше я носил протез из-за дефекта руки. После того, как люди узнали меня в тхэквондо, я избавился от своих комплексов.

- Кто ваши самые большие сторонники в жизни?

- Конечно, моя самая большая поддержка - это моя семья. Мои близкие всегда были со мной. Я терпел поражение семь лет. В тот момент в меня никто не верил, кроме семьи и друзей.

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