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Саид Наджафзаде стал чемпионом мира

Паралимпизм
Новости
20 Мая 2024 10:14
Саид Наджафзаде стал чемпионом мира

Еще один параатлет Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, Саид Наджафзаде добился такого успеха в прыжках в длину на Кубке мира, проходящем в японском Кобе.

Член сборной, выступающий в категории Т-12, превзошел всех своих конкурентов с результатом 7,30 м, в результате чего в Кобе прозвучал гимн Азербайджана.

Тем самым Наджафзаде улучшил качество медалей в своей коллекции. В прошлом году 25-летний параатлет завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Париже. Он также занял третье место на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Отметим, что два дня назад наша параатлетка Ламия Велиева стала чемпионкой мира в беге на 100 метров.

İdman.biz

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