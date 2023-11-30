В Баку проходит международная научная конференция "Современные тенденции в развитии спортивных наук" - ФОТО

В Баку начала свою работу вторая международная научная конференция на тему “Современные тенденции в развитии спортивных наук”, организованная Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта и посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

İdman.biz сообщает, что основная цель конференции - обсуждение современных теорий, новых тенденций в спортивных науках, проведение междисциплинарного обмена информациией между представителями различных областей связанных со спортом.

На открытии мероприятия выступили ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (ASAPES) Фуад Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, а также член комитета молодежи и спорта парламента Ульви Гулиев.

Подчеркнув, что организация мероприятия в нашей стране является важным шагом, спикеры также пожелали успехов работе конференции.

В конференции, наряду с выдающимися специалистами республики в области физической культуры и спорта, принимают участие профессорско-преподавательский состав Лондонского университета Великобритании (UCL), Имперского колледжа Лондона, Портсмутского университета, Университета Кила, Белградского университета, также профессорский состав ASAPES.

Всемирно известные специалисты, такие как Майкл Пол Лузмор, Паулина Мария Клосковская, Аманда Джейн Пинкней, Колин Раймонд Гибсон, Денис Ремедиос, Эндрю Лен, Джон Пол Бакли, Роман Яхода, Брюс Патон приехали в Азербайджан, чтобы поделиться своими знаниями и опытом с участниками конференции.

После открытия конференция продолжилась докладами на актуальные темы по таким направлениям, как спортивная психология, спортивная медицина, спортивный менеджмент и спортивное право.

Отметим, что конференция продолжится 1 декабря в ASAPES с практическими презентациями и обсуждениями, охватывающими различные области спортивной науки.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz