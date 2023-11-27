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Бахрам Багирзаде: "После этого фильма молодые люди захотят быть похожими на Гурбана Гурбанова"

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27 Ноября 2023 22:44
Бахрам Багирзаде: "После этого фильма молодые люди захотят быть похожими на Гурбана Гурбанова"

«После этого фильма молодые люди захотят быть похожими на Гурбана Гурбанова, и стать чемпионом, как он».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил заслуженный артист Бахрам Багирзаде журналистам после премьеры фильма "Когда молчат стадионы", посвященного главному тренеру футбольной команды "Карабах" Гурбану Гурбанову.

Он подчеркнул, что молодые люди должны учиться у Гурбана Гурбанова мужеству, отваге и борьбе: "Я хочу, чтобы это продолжалось. Потому что таких личностей, как Гурбан Гурбанов, в борьбе, дзюдо и других видах спорта немало".

Отметим, что фильм покажут во всех кинотеатрах с 30 ноября.

Эмин Ага

İdman.biz

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