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О’Мэлли высказался о переходе Стерлинга в полулёгкий вес UFC

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26 Ноября 2023 22:59
О’Мэлли высказался о переходе Стерлинга в полулёгкий вес UFC

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о перспективах экс-чемпиона и соотечественника Алджамейна Стерлинга в полулёгком дивизионе (до 65 кг).

«Мне нравится Алджо, он хороший чувак. Будет интересно, если он поднимется в полулёгкий вес. Там есть немало интересных боёв.

Думаю, у него достаточный вес для этого. Сейчас я, наверное, 72,5 кг, а он около 80 кг. Ему просто нет смысла возвращаться в легчайший вес, он должен сделать это ради здоровья и спортивного долголетия. В полулёгком весе есть бои, где бы он преуспел. Как насчёт боя Алджо и Брайана Ортеги? Это было бы классно», - сказал О’Мэлли в подкасте The MMA Hour.

Ранее Пётр Ян высказался о бое О'Мэлли и Веры на UFC 299.

İdman.biz

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