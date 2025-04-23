Айгуль Агаева: "Проводится серьезная работа по местам проживания спортсменов на Играх"

«Выявлены определенные проблемы и начата соответствующая работа по их устранению».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Айгуль Агаева, начальник отдела безопасности и эксплуатации Baku City Circuit Operating Company, на первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Она сообщила, что ведется серьезная работа по местам проживания спортсменов:

«Как вы знаете, для проведения мероприятия создан Оргкомитет и подключены соответствующие государственные органы. Совместно с членами Оргкомитета был проведен обзор мест размещения в регионах. У нас есть определенные трудности и недостатки. Начата работа по устранению этих проблем. В настоящее время мы находимся на этапе строительства и ремонта. Строятся стадионы в Гяндже и Ханкенди. В других регионах также выявлены недостатки и в настоящее время ведутся работы по их устранению».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на городском стадионе Гянджи. Всего соревнования пройдут на 12 спортивных сооружениях по 23 видам спорта. В Играх ожидается участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на соревнования планируется пригласить и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

Айтадж Сахяд

İdman.biz