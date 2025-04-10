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Фарид Гаибов ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ в рамках подготовки к III Играм стран СНГ - ФОТО

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10 Апреля 2025 10:27
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Фарид Гаибов ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ в рамках подготовки к III Играм стран СНГ - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов совместно с главой Исполнительной власти Евлахского района Анаром Тагиевым осмотрели Евлахский олимпийский спортивный комплекс, строительство которого ведется в рамках подготовки к III Играм стран СНГ.

Как сообщает İdman.biz, министр ознакомился с ходом строительных работ на объекте, провел беседы с ответственными лицами относительно функциональности комплекса, которая будет соответствовать современным стандартам, и дал соответствующие рекомендации.

В этом комплексе пройдут соревнования по боксу III Игр стран СНГ.

Министр также поинтересовался ходом капитального ремонта, проводимого в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. На базе центра пройдут соревнования III Игр стран СНГ по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо и каратэ.

Фарид Гаибов совместно с главой Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаевым также ознакомился с ходом капитального ремонта, проводимого в Габалинском олимпийском спортивном комплексе. Отметив важность завершения ремонтно-восстановительных работ на высоком уровне и в установленные сроки, министр обменялся мнениями со специалистами относительно проводимых ремонтных работ на обоих спортивных объектах. Фарид Гаибов также поинтересовался текущим состоянием Шекинского олимпийского спортивного комплекса и ходом проводимых работ по его реконструкции и дал соответствующие рекомендации. Министр также осмотрел Шекинский городской стадион.

İdman.biz

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