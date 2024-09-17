Семь кандидатов на пост президента МОК

В прошлом месяце на Олимпиаде в Париже президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Бах объявил, что намерен уйти в отставку по окончании своего второго срока в следующем году.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на зарубежные источники, на данный момент на руководящую должность в МОК подтверждено семь кандидатов - испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, француз Давид Лаппартьен, зимбабвийка Кирсти Ковентри, японец Моринари Ватанабэ, швед Юхан Элиаш, британец Себастьян Коу и принц Иордании Фейсал аль-Хусейн.

Ковентри, семикратная олимпийская медалистка по плаванию, претендует на то, чтобы стать первой женщиной и африканкой на посту главы МОК.

С 2013 года эту должность занимает немецкий адвокат Бах.

Новый президент МОК будет избран на сессии в Древней Олимпии с 18 по 21 марта 2025 года и вступит в должность в июне того же года.

Кандидаты выступят с презентациями перед всеми членами МОК на закрытой встрече в Лозанне (Швейцария) в январе.

Все президенты МОК были мужчинами, восемь из девяти — из Европы и один — из США.

Кто кандидаты?

• Принц Фейсал аль Хусейн, 63 года, Иордания. Бывший борец и автогонщик, он является президентом Олимпийского комитета Иордании и основателем организации «Поколения за мир», которая содействует единству в районах с высоким уровнем конфликта.

• Лорд Себастьян Коу, 67 лет, Великобритания — известный бегун на средние дистанции, который стал депутатом парламента от Консервативной партии, а затем возглавил оргкомитет Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и возглавил Британскую олимпийскую ассоциацию.

• Кирсти Ковентри, 41 год, Зимбабве – самая титулованная олимпиадница Африки, участвовавшая в пяти Играх, она является министром спорта на родине. Она была представителем спортсменов в МОК и основала собственную академию плавания.

• Юхан Элиаш, 62 года, Швеция — президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и председатель компании по производству спортивных товаров «Head». Был советником по вопросам вырубки лесов и зеленой энергетики в правительстве Великобритании Гордона Брауна.

• Давид Лаппартьен, 51 год, Франция – президент руководящего органа велоспорта - Международный союз велосипедистов и президент Олимпийского комитета Франции. Он является председателем киберспортивной группы МОК.

• Хуан Антонио Самаранч-младший, 64 года, Испания — один из четырех нынешних вице-президентов МОК. Возглавлял координационную комиссию по проведению зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Его покойный отец руководил МОК в течение 21 года до 2001 года.

• Моринари Ватанабэ, 65 лет, Япония — президент Международной федерации гимнастики с 2017 года. Входил в исполнительный совет оргкомитета Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

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