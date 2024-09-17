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Фарид Гаибов провел в Индии ряд встреч - ФОТО

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17 Сентября 2024 13:12
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Фарид Гаибов провел в Индии ряд встреч - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Индию в качестве вице-президента IX сессии (COP9) Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).

Как сообщает İdman.biz, в ходе визита Фарид Гаибов принял участие в совместном заседании членов Бюро COP9 и Комитета по утверждению, которое состоялось в Нью-Дели, Индия.

После встречи Фарид Гаибов также принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между NADA India и Делийским национальным юридическим университетом.

В рамках визита министр Фарид Гаибов встретился со своими индийскими коллегами - министром по делам молодежи и спорта Мансухом Мандавией, государственным министром по делам молодежи и спорта Ракшей Нихилом Хадсе. В ходе встречи были обсуждены текущие отношения и будущие перспективы сотрудничества между двумя странами как в сфере молодежи, так и в сфере спорта.

İdman.biz

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