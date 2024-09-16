ПФЛ реализовала социальный проект, посвященный Дню знаний - ФОТО

При организации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) реализован социальный проект, посвященный Дню знаний.

İdman.biz сообщает, что перед матчами "Зире" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Туран Товуз" 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана футболисты вышли на поле вместе с детьми, которые пойдут в школу впервые в этом году.

Будущие школьники со школьной формой, сумками и азербайджанскими флагами в руках пережили незабываемые моменты.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Дети также вместе с родителями на трибуне посмотрели матчи.

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