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Президент Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации

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15 Сентября 2024 13:10
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Президент Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема.

Как сообщает İdman.biz, Мохаммед бен Сулайем выразил признательность главе государства за поддержку в проведении Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации и церемонии награждения федерации в Баку в декабре прошлого года.

Отметив тесные связи с Автомобильной федерацией Азербайджана и клубами, гость подчеркнул, что сотрудничество расширяется.

Мохаммед бен Сулайем заявил, что Международная автомобильная федерация будет оказывать поддержку деятельности в транспортной сфере в рамках СОР, ее эксперты будут сотрудничать с нашей страной в этом вопросе.

Глава государства пригласил президента Международной автомобильной федерации на COP29.

İdman.biz

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