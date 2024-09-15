Большой и бесполезный. Канело превратил "непобеждённого" соперника в боксёрскую грушу

Эдгар Берланга отметился только крепкой головой.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, посвящённый Дню независимости Мексики. В главном событии турнира свой поединок провёл один из самых популярных боксёров современности Сауль Альварес – ему предстояла очередная защита титулов во втором среднем весе против непобеждённого американца Эдгара Берланги.

Сауль Альварес в особых представлениях не нуждается. Мексиканец дебютировал в профессионалах в 15 лет – в далёком 2005 году. С тех пор Канело провёл 65 поединков, проиграв всего дважды – Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу. Особняком в карьере Альвареса стоит трилогия с Геннадием Головкиным, два боя которой Сауль выиграл, а один завершил вничью.

Мексиканец уже давно сделал себе имя и действительно является одним из самых узнаваемых боксёров мира и главной надеждой Мексики. Сауль завоёвывал титулы чемпиона мира в четырёх весовых категориях, а во втором среднем весе до недавнего времени Канело был абсолютным чемпионом мира. Почему до недавнего времени? В IBF лишили мексиканца пояса по своей версии, Альварес отказался боксировать с обязательным претендентом Уильямом Скаллом, а выбрал вместо этого бой с Берлангой.

Популярность Канело настолько высока, что он действительно может выбирать себе претендентов (негласно, конечно), и после поражения от Дмитрия Бивола мексиканец подходит к этому крайне тщательно: выбирает те бои, в которых риски минимальны. Тем не менее, Альварес остаётся одной из главных звёзд мирового бокса, его поединки по-прежнему популярны, армия мексиканских фанатов всегда поддерживает его, а гонорары Канело являются одними из самых высоких.

Эдгар Берланга был настоящей тёмной лошадкой в предстоящем поединке. 27-летний американец с пуэрто-риканскими корнями имел солидную любительскую карьеру в юном возрасте, становился призёром чемпионата США среди молодёжи. В профессионалах Берланга дебютировал в 2017 году – в то время, когда Канело уже был настоящей суперзвездой мирового бокса. Интересно, что Эдгар свой первый поединок провёл в Мексике, победив Хорхе Педрозу. Однако затем Берланга боксировал исключительно в США, набил солидный рекорд 22-0 и внезапно получил поединок против Сауля Альвареса. Хоть у Эдгара и не было таких соперников как Канело, но рекорд у него действительно солидный, а 17 поединков из 22 он выиграл нокаутами, более того, 16 из них были одержаны подряд и в первых раундах. Так что Берланга готов был преподнести всем сюрприз.

С первых секунд поединка Альварес стал оказывать давление на претендента, активно работать передней рукой, в том числе и боковыми. У Берланги мало что получилось, старался он не застаиваться, отстреливаться джебом, но было видно, что Эдгар заметно нервничал, осторожничал и практически не отвечал Канело. Сауль же уверенно забрал стартовые раунды: не форсировал события мексиканец, но активного джеба, боковых и взрывных двоек хватало для того, чтобы постоянно теснить соперника и оказывать давление.

В третьем раунде Канело оформил первый нокдаун. Постоянная работа передней рукой принесла плоды: Сауль выбросил левый хук точно в челюсть, и Берланга оказался на полу. Эдарг сумел продолжить бой, но остаток раунда был вынужден выживать под градом добивающих ударов от Канело. К четвёртому раунду Эдгар сумел восстановиться, но по-прежнему картина боя не менялась: Альварес владел инициативой, прессинговал соперника и старался ловить Берлангу у канатов, а Эдгар отвечал только джебами, которые далеко не всегда достигали цели и особого преимущества ему не приносили.

Казалось, что Берланга просто перегорел ещё до поединка, несмотря на то, что активно упражнялся в треш-токе на пресс-конференции. Эдгар растворялся в уверенности Канело, который постоянно напирал и прессинговал, а Берланга не понимал, что с этим делать. Единственное, в чём Эдгар преуспевал — это в попытках вывести Канело из себя какими-то грязными эпизодами вроде ударов ниже пояса и не самой чистой работой в клинче. 60:53 после первой половины поединка на карточке независимого эксперта — цифры говорили сами за себя: Альварес полностью доминировал в ринге и разбирал небитого претендента на части.

Ближе к середине поединка и в начале второй половины Берланга немного оживился, стал больше отвечать Альваресу, хотя по-прежнему пятился и действовал вторым номером. Что-то особенного, кроме джеба и обычных прямых, Эдар не показывал, а этого в бою с Саулем было мало. Альварес немного сбавил темп, не сумев финишировать соперника в третьем раунде, но по-прежнему инициатива исходила именно от мексиканца, который полностью контролировал происходящее в ринге.

Берланга пытался менять тактику, старался в моментах работать первым номером, но работа эта заключалась в том, что Эдгар напирал на мексиканца и получал встречные серии. Интересно, что по выброшенным ударам Берланга не уступал чемпиону, вот только точность этих ударов составляла 25% к девятому раунду — какой-то бой с тенью демонстрировал Эдгар. Канело же был куда эффективнее, много попадал, но здесь стоит отметить челюсть претендента: после нокдауна в третьем раунде больше Берланга на полу не оказывался.

В заключительных раундах картина не менялась, Альварес прессинговал, комбинировал и попадал, Берланга же пропускал и злился то ли на себя, то ли на соперника. Уровень боксёров оказался совершенно разным, претендент ничего не мог противопоставить Канело. Даже в концовке, когда казалось, что терять уже нечего, Берланга не шёл вперёд. Эдгар пропускал, но продолжал стоять: пожалуй, стойкость — единственное, что можно выделить в выступлении претендента.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Канело снова не сумел победить досрочно, но вновь одержал более чем убедительную победу решением судей над очередным претендентом — 118:109 дважды и 117:110 в пользу мексиканского боксёра.

İdman.biz