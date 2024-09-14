Фарид Гаибов принял президента Европейского паралимпийского комитета - ФОТО

14 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейского паралимпийского комитета Раймона Блонделя.

İdman.biz сообщает, что приветствуя гостя, министр проинформировал его о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в нашей стране. Гость поблагодарил за теплый прием и поздравил сборную Азербайджана с результатом, завоеванным на летних Паралимпийских играх в Париже-2024. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере спорта.

Во встрече также приняли участие президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев и генеральный секретарь Тогрул Рагимов.

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