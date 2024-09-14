Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики - ФОТО

14 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

İdman.biz сообщает, что приветствуя гостя, министр проинформировал его о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в нашей стране. В ходе встречи обсуждалась проделанная работа в направлении развития тяжелоатлетического спорта в нашей стране, перспективы сотрудничества с Европейской федерацией тяжелой атлетики и другие вопросы.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

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