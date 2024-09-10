Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Казахстана Астану.

Как сообщает İdman.biz, в рамках визита министр принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников и посетил некоторые места проведения соревнований. Министр ознакомился с этноаулом, который начал действовать в рамках V Всемирных игр кочевников, посмотрел соревнования айдарыспак (борьба на лошадях), жамбы ату (конная стрельба из лука) и садак ату (традиционная стрельба из лука), а также борьбу азербайджанских спортсменов на соревнованиях по казахской борьбе.

Министр Фарид Гаибов также провел двусторонние встречи с президентом Всемирной федерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым и министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мирзабосиновым.

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