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Определились призеры первенства Азербайджана

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15 Июля 2024 13:02
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Определились призеры первенства Азербайджана

Прошло первенство страны по типу бильярда «Pool 9».

Как сообщает İdman.biz, соревнования при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации бильярда Азербайджана были организованы в возрастных группах 12-19 лет.

По итогам напряженного соревнования самых юных мастеров бильярда определились победители. Адалят Мамедов завоевал золотую медаль, победив всех своих соперников. Ряван Ибрагимли завоевал серебро, Аббас Джафаров и Сулейман Бабаев - бронзу.

Отметим, что турнир организован с целью повышения интереса молодежи к спорту и раскрытия их мастерства.

İdman.biz

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