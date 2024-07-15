Определились призеры первенства Азербайджана

Прошло первенство страны по типу бильярда «Pool 9».

Как сообщает İdman.biz, соревнования при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации бильярда Азербайджана были организованы в возрастных группах 12-19 лет.

По итогам напряженного соревнования самых юных мастеров бильярда определились победители. Адалят Мамедов завоевал золотую медаль, победив всех своих соперников. Ряван Ибрагимли завоевал серебро, Аббас Джафаров и Сулейман Бабаев - бронзу.

Отметим, что турнир организован с целью повышения интереса молодежи к спорту и раскрытия их мастерства.

İdman.biz