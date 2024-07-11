11 Июля 2024
RU

Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных ведомств и объектов - ФОТО

Другие
Новости
11 Июля 2024 19:52
55
Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных ведомств и объектов - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами олимпийских спортивных комплексов, домов молодежи, детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и других подведомственных организаций.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались различные вопросы.

Министр Фарид Гаибов вручил медали работникам Яшару Рзаеву, Анару Мухтарову, Самиру Керимову, Ровшану Мехралиеву, награжденным Указом Президента Азербайджанской Республики медалью «За отличие в государственной службе», поздравил их и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.

На заседании министр Фарид Гаибов, заслушавший вопросы, волнующие руководителей управлений, диспансеров, ДЮСШ и других организаций, дал соответствующие рекомендации по расширению деятельности спортивных ведомств. Поблагодарив всех, кто сыграл свою роль в успехах, министр подчеркнул важность более активной деятельности, чтобы будущее было более эффективным.

В мероприятии также приняли участие заместители министра Мариана Василева и Индира Гаджиева.

İdman.biz

Новости по теме

Макгрегор обвинил Порье в мошенничестве
13:02
Другие

Макгрегор обвинил Порье в мошенничестве

"Предупреждаю вас о них"
Совещание по подготовке к III Играм СНГ - ФОТО
10 Июля 20:13
Другие

Совещание по подготовке к III Играм СНГ - ФОТО

Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году
Создан Оргкомитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение
10 Июля 18:38
Другие

Создан Оргкомитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев
Энвер Садыгов стал снайпером в бильярде - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО
10 Июля 11:07
Другие

Энвер Садыгов стал снайпером в бильярде - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стал народный артист Азербайджана, гармонист Энвер Садыгов
Утвержден обновленный список сборных, тренеров и спортсменов Азербайджана - ФОТО
9 Июля 21:40
Другие

Утвержден обновленный список сборных, тренеров и спортсменов Азербайджана - ФОТО

Согласно повестке дня заседания под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения
Международные соревнования, в которых примут участие наши спортсмены
8 Июля 20:26
Другие

Международные соревнования, в которых примут участие наши спортсмены

8-14 июля пройдут турниры по различным видам спорта

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО
10 Июля 00:56
Евро-2024

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО

Первый финалист определился в Мюнхене

"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО
9 Июля 16:21
Азербайджанский футбол

"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО

"Карабах", находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведет две контрольные игры
Гол на 91-й минуте принес Англии победу над Нидерландами и выход в финал Евро-2024 - ВИДЕО
00:57
Евро-2024

Гол на 91-й минуте принес Англии победу над Нидерландами и выход в финал Евро-2024 - ВИДЕО

Продолжается Евро-2024, проходящий в Германии