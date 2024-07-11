Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных ведомств и объектов - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами олимпийских спортивных комплексов, домов молодежи, детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и других подведомственных организаций.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались различные вопросы.

Министр Фарид Гаибов вручил медали работникам Яшару Рзаеву, Анару Мухтарову, Самиру Керимову, Ровшану Мехралиеву, награжденным Указом Президента Азербайджанской Республики медалью «За отличие в государственной службе», поздравил их и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.

На заседании министр Фарид Гаибов, заслушавший вопросы, волнующие руководителей управлений, диспансеров, ДЮСШ и других организаций, дал соответствующие рекомендации по расширению деятельности спортивных ведомств. Поблагодарив всех, кто сыграл свою роль в успехах, министр подчеркнул важность более активной деятельности, чтобы будущее было более эффективным.

В мероприятии также приняли участие заместители министра Мариана Василева и Индира Гаджиева.

İdman.biz