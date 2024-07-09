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Утвержден обновленный список сборных, тренеров и спортсменов Азербайджана - ФОТО

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9 Июля 2024 21:40
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Утвержден обновленный список сборных, тренеров и спортсменов Азербайджана - ФОТО

9 июля состоялось очередное заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, согласно повестке дня заседания под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения.

На заседании Коллегии была заслушана презентация "Платформы обучающих" и принято решение о реализации проекта. Также путем голосования был обсужден и утвержден обновленный список национальных спортивных сборных, тренеров и спортсменов на 2024 год.

İdman.biz

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