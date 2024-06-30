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Теофимо Лопес, Робейси Рамирес и Нико Али Уолш одерживают победы в Майами - ВИДЕО

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30 Июня 2024 10:09
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Теофимо Лопес, Робейси Рамирес и Нико Али Уолш одерживают победы в Майами - ВИДЕО

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защитил принадлежащий ему титул, уверенно победив претендента Стива Клаге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на allboxing.ru, 26-летний Лопес имел преимущество в каждом раунде, однако Клаге весь бой искал свои моменты и постоянно оказывал давление. Счет судейских записок: 120-108, 120-108, 119-109

В другом бою этого шоу экс-чемпион мира в полулегком весе и двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес нокаутировал в седьмом раунде Брэндона Бенитеса. Это был первый бой 30-летнего Рамиреса после поражения и потери титула.

И, наконец, внук Мохаммед Али Нико Али Уолш отомстил за свое единственное поражение на профессиональном ринге, победив единогласным решением судей по итогам шести раундов Сони Акале (9-2, 4 КО). Али Уолш отправил Акале на настил в третьем раунде и одержал победу со счетом 58-55, 57-56 и 57-56.

İdman.biz

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