Состоялся спортивный фестиваль Нахчыванская Автономная Республика-100 - ФОТО

В Бакинском Дворце спорта состоялась церемония открытия Фестиваля спортивных единоборств, посвященного 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие семьи шехидов, ветераны, представители Министерства молодежи и спорта, Постоянного представительства Нахчыванской Республики в Баку, члены Милли Меджлиса, представители Федерации каратэ Азербайджана, других единоборств, федераций, спортивных сообществ.

На церемонии открытия состоялся торжественный парад спортсменов федераций, ассоциаций и общественных объединений в сопровождении образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Затем была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал наш Государственный гимн.

Затем выступили председатель Организационного комитета Фестиваля боевых искусств, руководитель спортивного отдела Бакинского Дворца спорта Явер Гусейнов. Он поприветствовал гостей, присутствовавших на церемонии открытия Фестиваля спортивных единоборств, и передал участникам Фестиваля свои добрые слова от имени директора Бакинского Дворца спорта Али Аскерова, поддержавшего и реализовавшего эту инициативу в соответствии с Указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева от 30 декабря 2023 года.

Он подчеркнул, что столь важное массовое спортивное мероприятие организуется при особой поддержке министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Почетные гости на фестивале рассказали о важности торжественного празднования 100-летия со дня образования Нахчыванской Автономной Республики, а также важности проведения такого грандиозного мероприятия и также государственной поддержки для развития спорта в нашей стране.

Почетным гостям и спортсменам, добившимся больших успехов в области единоборств в нашей стране, были вручены специальные награды.

Отметим, что в 14 видах единоборств соревновались 2100 спортсменов из 27 спортивных организаций (каратэ, (WKF, шотокан, кёксин, традиционное), ушу, кунг-фу и сават, китайские боевые искусства, и т. д.).

İdman.biz