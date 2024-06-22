Азербайджан будет соревноваться в 16 видах спорта

С 25 июня по 6 июля в Якутске пройдут VIII Международные спортивные игры «Дети Азии».
İdman.biz сообщает, что открытие Игр состоится 26 июня.
На Играх наша страна примет участие в 16 видах спорта - 80 спортсменов будут соревноваться в дзюдо, настольный теннис, плавание, самбо, тхэквондо, художественная гимнастика, массовая борьба, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, легкая атлетика, стрельба из лука, скалолазание, бокс, борьба, хапсагай.
Отметим, что турнир завершится 6 июля.
İdman.biz